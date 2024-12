Condenado un exalcalde en Granada por agresión sexual a una concejala, que denuncia falta de apoyo del PP

El Partido Popular granadino, por el momento, no ha realizado ningún comunicado, según ha consultado lavozdelsur.es. La víctima señala "no haber sido respaldada por su equipo de gobierno" tras reincorporarse en agosto. "La actual alcaldesa decidió revocarle las competencias delegadas y su retribución económica". De hecho, en un comunicado denuncia que recibió una llamada para no acudir a unas jornadas por la igualdad porque iba a asistir el alcalde.