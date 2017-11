O Condado do Tea: alma de Rías Baixas, cuerpo de lamprea

En Pontevedra existen viñedos cuyas uvas maduran antes que en la costa, cuyo mosto blanco cambia los toques salinos por una acidez algo más moderada y cuyo vino tinto es un bien histórico. Se encuentran al este de la provincia, protegidos por la cordillera dorsal gallega, en los ayuntamientos de Salvaterra do Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas, Ponteareas, A Cañiza, Tui y Mos. De sus viñas se recoge uva para los caldos de O Condado do Tea, una de las cinco subzonas de la Denominación de Orixe Rías Baixas. Más alejada de las Rías