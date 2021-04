Concierto de Genesis durante la época de Peter Gabriel, restaurado en 4K  

Una película de 38 minutos en 16 mm de un espectáculo de Genesis de 1973 editada y transferida minuciosamente a vídeo 4K. El resultado es sorprendente. Se trata de las imágenes más claras y de mayor resolución de la época de Peter Gabriel en Genesis hasta la fecha. La lista de canciones es The Musical Box, Supper's Ready, Return Of The Giant Hogweed, The Knife y algunas entrevistas con la banda.