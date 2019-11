La concertada SÍ segrega y SÍ es una anomalía en la UE

En Primaria la concertada solo escolariza un 4% de alumnado inmigrante, mientras que en la pública se escolariza un 11%. Estamos hablando de porcentajes, no de números. El tema de la privada no concertada se ve tan incrementado porque las escuelas alemanas, británicas, etc., se llenan de alumnado procedente de esos países. Hijos por cierto de clases acomodadas en su mayor parte. Y en la ESO se repite el asunto, con un 5% escolarizados en la concertada, mientras que en la pública hay un 10%. La concertada segrega y es una anomalía a nivel...