Por qué el concepto de desigualdad puede no ayudarnos a resolver el problema de... la desigualdad

Los que tienen y los que no. El 99%. La brecha de ingresos. El abismo entre ricos y pobres nunca ha importado tanto. Se estima que el 1% de los más ricos del mundo poseen el 50% de la riqueza del planeta. Resolver este nivel de desigualdad es a menudo considerado como un gran desafío para el mundo. Pero, ¿es esta la forma correcta de verlo? Algunos investigadores sostienen que la disparidad de ingresos en sí puede no ser el principal problema. La cuestión, dicen, no es la brecha entre ricos y pobres, sino la existencia de injusticia.