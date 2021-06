El concepto de abierto de Microsoft no es el mismo que el nuestro

Hay palabras que pueden tener distintos significados dependiendo de quien las use. Hace algunos años en una serie del Disney Channel los protagonistas instalaban un virus por utilizar «software de código abierto». No se trataba de una campaña orquestada por las empresas de software privativo, Los guionistas confundieron open source con freeware y pensaron que estaban hablando de cualquier programa disponible sin costo en Internet. Me acordé de esto, porque Satya Nadella, el presidente de Microsoft le acaba de decir al Wall Street Journal...