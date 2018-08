Xan Duro, concejal de En Marea, iniciará acciones legales tras publicarse que se había autoanulado una multa

"No he sido multado ni denunciado" y "es materialmente imposible retirarme una multa que nunca he tenido", ha señalado hoy en rueda de prensa ante el revuelo mediático que ha creado este caso, que se debe a un error en el procedimiento administrativo. Con él ha comparecido Natalia Zunzunegui, delegada territorial de SCI, la empresa que gestiona este tipo de infracciones, y ha indicado que el verdadero autor de la infracción es un ciudadano extranjero sin datos de identificación en España.