El concejal de Ciudadanos en Mislata se niega a leer un texto en valenciano "por cuestiones religiosas" (val)

"Por cuestiones religiosas y porque mi ideología no me lo permite, no voy a leer esta declaración institucional." Con estas palabras, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mislata, José María González Murgui, se negó a leer la parte que le correspondía de una declaración institucional para reclamar la gestión pública del Área de Salud de Manises, ya que no estaba escrito "en la lengua que mi grupo liberal considera que debería plasmarse.