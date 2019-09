Los "Comuns" piden a Errejon que no se presente en Cataluña [CAT]  

Los 'comuns' creen que "no tendría sentido" que Más País se presentase en Catalunya La líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, señala que ya existe un "espacio de referencia de la izquierda verde" en la comunidad La diputada confía en que Errejón respetará la "confluencia y unidad" de este espacio político: "Si Catalunya le pilla muy lejos, es normal que no se presente" También comenta que no tiene sentido un partido gobernado desde Madrid.