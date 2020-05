¿Por qué las Comunidades Autónomas apenas están usando los test rápidos del coronavirus?

Los test rápidos de detección del coronavirus están llegando a las Comunidades Autónomas, pero una vez allí apenas se utilizan. Según los últimos datos del Gobierno, a 24 de abril se habían repartido ya 2.800.000 test rápidos, pero a fecha del pasado pasado domingo tan solo se habían utilizado unos 581.300. El problema es que no son tan precisos como las PCR: no dan positivo si la carga vírica es baja y no distinguen si la persona ha superado ya la enfermedad.