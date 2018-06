Comunicado de la familia del "Castañita" , el mayor "narco" de La Línea

"Que le a pasado a Antonio Tejón? Lo detienen, lo llevan a la carcel con más de 200 policial, escoltas, elicopteros, etc. Lo pasan a una carcel de máxima seguridad en Cordoba.. donde no se puede relacionar con nadie 22 horas en su cuarto y 2 horas de patio SOLO. De verdad lo veis justo?? Esta persona es un “supuesto” delincuente pero no a matado, no a violado y nadie a muerto por su culpa" (sic)