Comunicado de @15MpaRato sobre el archivo de la pieza de preferentes en el Caso Bankia

Hoy nos llega la noticia de que el Juez del caso Bankia, Fernando Andreu, archiva la investigación por las preferentes de Caja Madrid al no poderse acreditar el “engaño”. Recordamos que lo que se estaba investigando no era el engaño a particulares, algo que quedó ya sobradamente probado en el Supremo cuando conseguimos que los preferentistas estafados por Bankia recuperasen su dinero, si no la responsabilidad penal de la cúpula de Bankia (entonces Caja Madrid) por el diseño de las preferentes.