Compromís devuelve 6.000 euros al Ayuntamiento de Ibi del gasto de sus concejales para obras o asociaciones

El grupo municipal de Compromís ha devuelto 6.000 euros al Ayuntamiento de Ibi (Alicante) del gasto asignado a sus concejales para tinta de impresoras, material informático, mobiliario de oficina y otros fines similares en el «día a día», y ha anunciado que liquidará la cuenta con el resto de fondos propios si no obtiene representación en las elecciones del domingo. «Desconocemos si esto se ha hecho antes en Ibi, probablemente no, nos han dicho que no se recuerda, nos consta que es anecdótico a nivel nacional»