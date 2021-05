Últimamente se ha hablado mucho sobre criptoarte y NFTs. Sobre todo por que los justicieros de twitter sacaron sus antorchas para funar a Willyrex. Pues bien, en esta aventura me adentro en el mundo de las criptomonedas en Opensea, en Binance y en Metamask. Si no tienes ni idea de lo que son, da igual. Yo tampoco sabía lo que era ethereum y ahora he malgastado bien de pasta.