Compré un producto de AliExpress en febrero y la Agencia Tributaria me pide que pague el IVA en noviembre

Cuando se hace una compra a un país extracomunitario, a efectos legales se considera una importación. "Hay dos problemas con esto: uno es que las compras a vendedores que no están establecidos en la Unión Europea no se pueden controlar, y se está perdiendo mucho dinero en IVA. El otro es que hay importaciones de bienes de escaso valor, menos de 100 euros, que entran en aduana pero no tributan IVA. Entran muchísimos productos chinos que no pagan IVA y no compiten en igualdad de condiciones que los proveedores comunitarios que sí lo pagan"