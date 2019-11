¿Comprar un coche eléctrico? "El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión"

En una gasolinera he visto hace unos días una pintada que me parece genial y que explica muy bien lo que está sucediendo, al menos en España, con el cambio climático, con el coche eléctrico o con las nuevas tecnologías. La pintada dice: "El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión". Y creo que define perfectamente nuestra situación actual: muchas palabras y muy pocas acciones.