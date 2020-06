Comparamos Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ y otras 11 plataformas de streaming: pros, contras, catálogo y precios

El streaming no es que sea el futuro, es el hoy y, valga la redundancia, hoy en día nos encontramos con una oferta considerable de contenidos que se ofrece en los diferentes servicios de vídeo bajo demanda por suscripción que están disponibles en España. Pero, ¿cuál es mejor y cuál peor?, ¿cual me conviene más a la hora de buscar el contenido que me interesa? En Espinof hemos sacado los bártulos y hemos recorrido quince plataformas de streaming, desde Netflix hasta Crunchyroll, para ver sus pros, sus contras y sus características principales.