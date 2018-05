Cómo Zaplana destrozó Canal 9, en siete pasos  

Ayer, cuando vi esta imagen de Eduardo Zaplana tras ser detenido en su casa de Valencia, mostrando su perfil izquierdo con todo su esplendor, me fui a muchos años atrás. Me fui a 1998, al despacho de la directora General de Canal 9, Genoveva Reig. Reig, una mujer férrea, venía de ser la jefa de prensa de Zaplana cuando este era alcalde de Benidorm y su Directora General de Medios durante sus dos años de mandato: "Os habrán dicho que yo soy del PP", les espetó con aplomo. "Pues no soy del PP. Yo soy de Zaplana".