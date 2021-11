¿Cómo es tener ansiedad con las videollamadas y por qué pasa?

No eres la única persona a la que le da ansiedad tomar clases o trabajar en línea y tiene una explicación científica. Así que si has experimentado este tipo de emociones, tienes que saber que muchas personas lo están sintiendo también y todo esto tiene una explicación. “En las videollamadas hay un bloqueo del lenguaje no verbal porque no podemos ver el cuerpo completo, y esto dificulta las interacciones sociales, incluso compensamos exagerando nuestras expresiones faciales, lo cual puede cansar, especialmente a personas neurodivergentes.