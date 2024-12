Cómo ser de izquierdas: un tutorial para ser buena persona  

Bienvenidos parias de la tierra, hola famélica legión ¡Agrupémonos todos en la lucha final, el género humano es la internacional! Porque tú eres de izquierdas, ¿verdad? Te sabes nuestro himno. Si no fueras de izquierdas igual estarías en terreno peligroso. Podemos cancelarte, ¿sabes? Pero no, tú eres une chique muy progre, lo sé, lo veo en tus ojos. Voy a enseñarte a ser de izquierdas, ¿vale? ¿Has traído el material que pedí? Todos esos libros no hace falta haberlos leído, sólo es para que los vean tus invitados y tus suculentos ligues.