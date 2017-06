Cómo sentirse ofendido por cualquier cosa en tres cómodos pasos  

How To Get Offended explica en tres pasos cómo sentirte ofendido por cualquier cosa en tres cómodos pasos, algo en lo que la gente parece tener mucha práctica hoy en día: 1) Escucha lo que te digan,, sea lo que sea, y entonces has vez que trata sobre ti aunque no tenga absolutamente nada que ver contigo. 2) Crea un montón de tensión en el interior de tu cuerpo. Concéntrate en llevar esa tensión a tu estómago, a tu pecho, y luego a tu cara. 3) Y entonces proyecta tu indignación hacia la otra persona.