Cómo saber si tu jefe te odia en secreto

Tu intuición es un excelente lugar para comenzar, siempre y cuando no olvides que es sólo el inicio. Si notas que te tratan de forma muy distinta al resto del equipo, es probable que no seas la persona favorita. No te involucra en la toma de decisiones, no mantiene contacto visual ni sonríe cuando estás cerca, te asigna los trabajos que nadie quiere hacer, hace críticas destructivas o te excluye de proyectos son algunos otros signos a los que atender. Más info (eng) www.businessinsider.com/signs-your-boss-hates-you-2015-9