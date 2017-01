Cómo robarle el vuelo a otro usando sólo una foto de su billete de avión  

Si alguna vez has tirado un billete de avión a la basura sin destrozarlo antes o lo has compartido en Instagram, siéntate a ver esta charla. Charla del congreso de hackers de Hamburgo celebrado la semana pasada que muestra lo fácil que es secuestrar el vuelo de otra persona usando solamente una foto de su billete. "A diferencia de otras demostraciones anteriores, en esta no va a haber mucho hacking -advierte Karsten Nohl al principio de su conferencia-. Pero no porque le hayamos perdido el gusto, sino porque no nos ha hecho falta".