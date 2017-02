Cómo reCaptcha sabe que "eres un humano y no un robot" con solo marcar una casilla

Con la actual tecnología No CAPTCHA reCAPTCHA, sólo hace falta hacer click en una casilla para identificarte como humano. El avance fue presentado por Google en diciembre del 2014, y hoy vamos a explicarte cómo es esto posible y qué datos tiene en cuenta el algoritmo de este sistema para saber que eres humano. Para mantener su seguridad Google no ha desvelado los algoritmos que utiliza para identificarnos como humanos, pero se sabe parte de los datos que utilizan para hacerlo. En pocas palabras, Google cotillea qué has estado haciendo.