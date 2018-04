Cómo reaccionan las personas cuando les dices que son hermosas?  

Mehmet Genç es un fotógrafo de viajes turco que usa el sobrenombre de Rotasiz Seyyah (que se traduce como "nómada sin ruta"). Sus imágenes son impresionantes, pero tiene un proyecto en particular que realmente nos hace sonreir. Él lo llama"You Are So Beautiful" y la idea es simple, Genç le dice a las personas que conoce en sus viajes que son hermosas y luego plasma sus reacciones en fotografías. Como podemos ver en estas imágenes, sus modelos a menudo reaccionan de la manera más dulce.