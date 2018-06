Cómo quitar una garrapata [ENG]  

Si te encuentras con una garrapata insertada en la piel, no te asustes pero es importante que la quites lo antes posible. Coge un par de pinzas y agarra la garrapata por su gnatosoma, tan cerca a la superficie de la piel como sea posible y tira hacia arriba con decisión, no lo tuerces o agarres del trasero ya que la garrapata puede romperse y quedarse enclavada. No recurras a aplastar la garrapata ya que el resultado puede ser peor. (Entradilla extraída de: www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html ) Relacionada: goo.gl/ad6Btj