Antes de leer esto, sabed que la historia que cuento es completamente cierta, los nombres, lugares y marcas están cambiados y, por supuesto los pensamientos de "Honorio" sólamente le pertenecen a él, también lamento decir que no conozco Calatañazor, por lo que no sé si todo allí son casas. El resto ocurrió tal y como lo cuento. Esta es la historia de cómo no se debe arrancar un coche.