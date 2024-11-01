Cómo Nature se convirtió en una revista de "prestigio" [Eng]  

Desde su lanzamiento en 1869, Nature ha evolucionado de una revista que ofrecía comentarios sobre palomas a la prestigiosa revista científica por excelencia. Pero, ¿cómo forjó Nature su reputación y podrá perdurar?La ciencia busca verdades que perduren más allá de quienes las descubren. La observación del poeta inglés William Wordsworth de que " en el sólido fundamento de la naturaleza confía la Mente que construye para siempre " —una frase que apareció bajo el encabezado de la revista científica Nature durante 75 años— captura esta ambición