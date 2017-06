Cómo la NASA llevó los Rover hasta la superficie de la Luna  

El vídeo de Vintage Space, How NASA Took Cars to the Moon, muestra y explica cómo la NASA transportó el Lunar Roving Vehicle o Rover lunar hasta la superficie del satélites abordo del módulo de descenso LEM de la misión Apolo 15. El vehículo viajó plagado y empaquetado en apenas 90 x 150 x 170 cm, que era el espacio disponible en el “maletero” del módulo. Una vez descargado, desplegado y montado el vehículo duplicaba su tamaño: media 3,10 metros de largo y 1,80 metros de ancho — el tamaño de un pequeño utilitario.