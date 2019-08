Cómo los mosquitos cambiaron la historia de la humanidad

El historiador T. C. Winegard estima en su libro, The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator que las hembras de los mosquitos Anopheles han enviado al otro mundo unos 52 000 millones de personas del total de 108 000 millones que han existido a lo largo de la historia de la Tierra. En el transcurso de la historia el daño provocado por estos insectos ha determinado el destino de imperios y naciones, paralizado actividades económicas y decidido el resultado de guerras decisivas.Por el camino, han matado a casi la mitad de la humanidad