Cómo y por qué matar a todos los mosquitos  

¿Sabes cuál es el animal más mortífero para el ser humano? No, no son los tiburones. Los pobres solo matan seis personas al año, sobre todo por error. Los elefantes matan unas 500 personas al año. Los cocodrilos, 1.000 personas. Las serpientes, 50.000. Los peores asesinos de gente son los mosquitos. En realidad no son los mosquitos directamente, sino las enfermedades que transmiten. Solo el parásito plasmodium de la malaria mata 400.000 personas al año, sobre todo niños.