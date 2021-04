Cómo el lenguaje de señas británico desarrolló sus propios dialectos [EN]

Hay muchas formas diferentes de hablar inglés en el Reino Unido, con personas que usan diferentes dialectos regionales en diferentes partes del país. Por ejemplo, algunas personas dirían "give it me", mientras que otras dirán "give it to me". También hay variaciones en los nombres que se dan a los artículos cotidianos como el panecillo. Incluso cuando se usa el mismo vocabulario, hay diferencias en el acento, en cómo se pronuncian las palabras. Por ejemplo, algunas personas pronuncian “pie” y “cortar” para que rimen, mientras que otras no.