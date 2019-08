Cómo leer 2 libros a la semana (eng)

Si estás leyendo menos de lo que quieres, no eres el único. Me encantan los libros, pero desde que me gradué de la universidad, leo menos libros cada año. Amar los libros no siempre corresponde a leerlos realmente, resulta que sí: Mi trabajo y mi vida se interponían en el camino de la lectura tanto como yo quería. Un año miré mi página de Goodreads y noté que había leído sólo cinco libros en todo el año. Estaba consternado.