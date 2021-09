Cómo Israel asesinó a científico nuclear iraní con un "robot asesino" [ING]

El informe del New York Times revela cómo una elaborada operación del Mossad aprovechó los últimos días de la administración Trump para asesinar a Fakhrizadeh con una ametralladora a control remoto. Israel usó una ametralladora de alta tecnología a control remoto por primera vez el año pasado para matar a un destacado científico nuclear iraní, informó The New York Times el sábado, aparentemente confirmando informes iraníes anteriores que estaban en conflicto con los informes de presuntos testigos presenciales de un tiroteo.