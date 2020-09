"Cómo se hizo" el vuelo de David Blaine usando globos de helio [ENG]  

Hace un par de días el mago David Blaine subió a la estratosfera usando globos de helio, al estilo de la película "Up". Diana Cowern, conocida como Physics Girl, estuvo allí durante la preparación, y explica todo el trabajo necesario para que el experimento saliera bien. Subir en globo no es tan complicado, pero subir de forma controlada (y bajar sin matarte) ya no es tan sencillo, sobre todo si aparte de la persona llevas cámaras, antenas para transmitir en directo... esta es la parte científica del proyecto.