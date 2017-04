Cómo he adaptado mi casa para pagar menos electricidad

Desde hace ya más de tres años me encuentro independizado, me encuentro viviendo en un piso “de segunda mano” dónde vivimos dos personas y además está la oficina de GIGA4. A lo largo de estos años he ido reformando-readaptando poco a poco el piso en todos los sentidos. Uno de los cambios sustanciales es el cambio eléctrico, que a lo largo de los años ha ido bajando la cuantía de mi factura sin tener que cambiar ningún hábito...