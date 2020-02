Cómo hacer una tesis de videojuegos y no morir en el intento

Esta es la guía que a mí me hubiera gustado haber leído antes de haber empezado con la redacción de mi tesis, lo que querría haber tenido ante mis ojos antes incluso de plantearme hacerla. Tras casi cuatro años la he acabado, por fin, la he defendido y he aprobado. Ya soy doctor. Este artículo no es para jactarme de ello, porque este logro se alcanza a base de humilde constancia, de nada más. Lo que deseo es compartir mi experiencia y explicarte, paso a paso, lo que tienes que hacer si quieres convertirte en doctor a través de una...