Rascacielos, coches, cohetes espaciales… ciertas cosas simplemente llaman tu atención. La soldadura, con toda probabilidad, no es una de ellas. Puedes haber pasado la mayor parte de tu vida sin haber pensado en este tema, y por ello pueda sorprenderte que la soldadura afecte aproximadamente al 50 por ciento del producto nacional bruto de países como los Estados Unidos. Si no existiera, no habría probablemente ninguno de esos asombrosos rascacielos, coches o cohetes.