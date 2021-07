Cómo Felipe González puso en aprietos a Juan Carlos I tras su fuga a Suiza con una amiga

El viaje de Juan Carlos I a Suiza fue desvelado por el encontes presidente del Gobierno, Felipe González, quien al ser preguntado por la prensa si había consultado con el Rey el nombre del sustituto del ministro Fernández Ordóñez, enfermo terminal, respondió que “no he podido hacerlo, porque el Rey no está”. Los medios preguntaron al entonces al jefe de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, quien respondió: “Lo que se me ha dicho es que su majestad está descansando en Suiza”. Según relata Pilar Eyre, el general llamó a los medios