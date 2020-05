Cómo explica el universo con simetría CPT los sucesos anómalos de ANITA

Supongo que ya sabrás que «científicos de la NASA detectan evidencias de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás» (Marca, 20 may 2020). También sabrás que «la NASA no ha detectado un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás» (Marca, 23 may 2020). Y que casi todos los medios españoles e internacionales que publicaron la primera noticia la han sustituido en su web por la nueva (hablamos de ello en el podcast Coffe Break Ep. 268). Ahora bien, quizás te preguntes cómo explica el universo con simetría CPT de Turok et al. (2