Cómo encontrar pistas en las viejas fotos para datarlas con la mayor precisión posible: tres fotos de Nueva York de hace un siglo  

Jordan Liles vive en Nueva York y es un gran amante de su ciudad, especialmente a las fotos y películas antiguas y de lo que llama «la historia abandonada». En este tranquilo vídeo explica cómo consiguió poner fecha a tres viejas fotografías que alguien puso a la venta en eBay a partir de pequeñas pero sutiles pistas en las imágenes. Liles es autor del documental The Sidewalks of New York y en su canal de YouTube hay mucho más material al respecto.