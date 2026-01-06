Como EEUU construye su narrativa. Caso "El Cartel de los Soles"

Un hilo didáctico que analiza el proceso y las fuentes utilizadas en Wikipedia para dar veracidad a una organización, que hoy, se sabe que no existe, y que sin embargo, cuenta con una literatura extensa para dar cuerpo de veracidad a la ficción:

Hilo || Investigación sobre el 'Cartel de los Soles'.

Voy a empezar a investigar acerca del supuesto 'Cartel de los Soles' y su relación con Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Publicaré absolutamente todo lo que consiga, hasta el último dato disponible.

Primera parada WIKIPEDIA ||

"Se compone principalmente por altos oficiales militares que están estrechamente vinculados al crimen organizado internacional, participando en actividades criminales como narcotráfico, minería ilegal y contrabando de combustible."

Referencias 1-4

Primera referencia || 1

Articulo de portal InSight Crime, titulado 'Cartel of the Suns'.

El portal InSight Crime es financiado por la Open Society Foundation de George Soros y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, trabajando en conjunto con la 'Fundación Ideas para la Paz' de Colombia.

Fundado por Jeremy McDermott y Steven Dudley.

El 'Centro de Estudios Latinoamericanos' de la American University es financiado por el Departamento de Estado, la Ford Foundation (CIA) y de nuevo, la Open Society Foundation de Soros.

La 'Fundación Ideas para la Paz' fue incluida en una demanda introducida por 'Judicial Watch' en Washington DC, por sus nexos económicos con el gobierno de los EEUU (NED) y Open Society Foundation. Recibió más de $200.000 por parte de la National Endowment for Democracy (NED).

Los fundadores de 'Insight Crime' Jeremy McDermott y Steve Dudley.

McDermott, oficial del Ejercito del UK retirado, convertido a corresponsal de guerra. Trabajó con la BBC, The Economist, etc.

Dudley, becado por la American University, el Departamento de Estado y la OSF.

Regresemos al artículo de 'Insight Crime'.

Argumentan que el ejército venezolano se activó más a mediados de los 00s con la compra, venta y almacenamiento de cocaína, comparando con el pasado donde solo extorsionaba.

La versión en ingles tiene diferencias con la v. en español.

Un la versión en inglés agrega,

"Una TEORÍA para explicar esto", dice el portal, "puede ser que los narcotraficantes Colombianos cambiaron su forma de pago de dinero a droga, obligando a los militares venezolanos a buscar sus propios mercados de narcóticos".

Ni una sola prueba

Al portal argumenta que, "el crimen organizado aumentó en Venezuela gracias a la firma del multimillonario Plan Colombia el cual obligó a las FARC y al ELN a movilizarse a estados fronterizos en Venezuela"

Aún después de dicha firma, la producción de cocaína en Colombia aumentó.