Cómo discrepar con Vox

En Estados Unidos, la opinión más extendida entre los expertos es que no hay mayor error que entrar en una abierta confrontación con los radicales. Eso es precisamente lo que buscan. Les sirve de altavoz. Ganes o pierdas una discusión será irrelevante. No será más que la prueba palmaria de que la guerra entre los dos bandos existe y de que el enemigo intenta acallarles. Su victoria radica en que la confrontación pública se extienda. Si no se parte de un mínimo respeto por la razón, la verdad y la responsabilidad no existe el debate.