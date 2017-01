Cómo se deben pagar las horas extras

Al decir "cómo" te tienen que pagar las horas extras no se hace referencia a su importe. Al decir "cómo" se hace referencia a que no es lo mismo cobrar las horas extras en un concepto de la nómina que en otro, hasta el punto de que cobrarlas en ciertos conceptos sería lo mismo que no haberlas cobrado. A efectos de cotización también es muy diferente cobrar las horas extras en un concepto que en otro, hasta el punto de que puede generar diferencias en las prestaciones de la SS como la jubilación y el paro.