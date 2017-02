Cómo convocar huelga en tu empresa

La diferencia fundamental entre la huelga de empresa y las huelgas generales o sectoriales es que no es necesario que las huelgas de empresa las convoque un sindicato. Incluso es posible que la huelga de empresa la convoquen directamente los trabajadores en asamblea contra la voluntad no solo de todos los sindicatos sino incluso también contra la voluntad de los representantes de los trabajadores en esa empresa. Es decir que respecto a la huelga de empresa sencillamente no hay excusas del tipo "sindicatos comprados" o "comité que no hace nada".