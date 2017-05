Cómo conseguir que alguien crea cualquier cosa [ENG]  

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos saberlo todo. Tenemos que asumir por tanto que ciertas cosas son ciertas porque sí. El objetivo primordial de nuestro cerebro no es pensar, el objetivo de nuestro cerebro es reproducirse. Nuestra reputación y nuestras relaciones están por encima de nuestras ideas. Por muy racional que sea una persona si sus creencias no coinciden con las del grupo, será expulsada. Además si algo de ser cierto puede ayudar a quien nos puede hacer daño, rechazaremos esa idea. La razón es algo secundario