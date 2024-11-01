Cómo configurar y Monitorizar un Cloud Web Application Firewall para proteger tu Web en un Internet muy peligroso

Puede que en tu empresa el problema sea que casi nadie lo esté mirando, pero la web está siendo atacada constantemente. Este fenómeno suele pasar desapercibido para la mayoría de organizaciones. En los últimos años, las noticias más visibles en el ámbito de la ciberseguridad han estado centradas en incidentes de gran impacto, como ataques de ransomware, filtraciones de datos personales o campañas avanzadas de amenazas persistentes (APT).