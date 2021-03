Cómo calcular la velocidad real a la que te multan los radares

Si siempre haces el mismo recorrido y a la misma velocidad, pero has notado que te han llegado multas por exceso de velocidad que antes no te llegaban, no eres una excepción. Esto sucede porque la DGT ha unificado el umbral de tolerancia con el que actúan. Para calcular el margen de velocidad que tenemos, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha explicado la 'regla del 7'. Se llama así porque el número 7 es la clave para recordar los límites: hasta 100 km/h, suma 7 km/h; y por encima de 100 km/h, suma el 7%.