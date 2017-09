De cómo aprender a resolver un cubo de Rubik me llevó a tener más confianza con las mujeres [ENG]

Busqué en todos lados mas nada ayudaba. Me sentía como un robot. Sólo conseguí ahondar más en la idea de mi falta de atractivo. Al final me di cuenta de que puedo ser lo más nerd que existe y a la vez ser atractivo. Fue el cubo de Rubik lo que me ayudó a descubrirlo. Todo el mundo mira estupefacto a alguien que resuelve un cubo, "tendrá que ser un genio" -piensan. Will Smith demostró serlo al resolver uno en televisión. Bien, eso no es verdad. Resolver un cubo de Rubik es bastante fácil. Todas las formas de resolverlo empiezan igual: "La cruz".