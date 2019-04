Cómo acabar con el voto útil

Aumentar el número de escaños por provincia podría acabar con la mayoría de los votos que van a partidos que no consiguen escaños en las provincias pequeñas y que suponen un alto porcentaje de los votos totales. Además, no fomentaría la infravaloración de las provincias pequeñas como una circunscripción única y acabaría con el denominado voto útil que muchas personas acaban dando a partidos tradicionales en vez de a otros partidos con los que tienen más afinidad pero que no votan porque no van a sacar un escaño en su provincia.